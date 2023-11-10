Beşiktaş Kulübü'nde önce teknik direktör Şenol Güneş, sonra ise yardımcısı Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından seçime kadar göreve kimin geleceği büyük oranda belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile görüşme yapacak. Bu görüşmede tarafların yüksek ihtimalle anlaşması bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını bugün resmen açıklayacağı bilgisine ulaşıldı. Bu açıklamanın ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başlayacak.
"NE PARASI? PARA FALAN İSTEMEM"
Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Rıza Çalımbay, Emre Kocadağ ile geçtiğimiz akşam yaptığı konuşmada para konusunda görüşünü açıkladı;
"Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum, Beşiktaş'ta doğdum! Ne parası! Ben para filan istemiyorum! Takımın başında bir an önce başarılı olmak için tüm imkanlarımı seferber edeceğim."
"BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIRIM"
Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM TARİHİ
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile görüşme yapacak. Bu görüşmede tarafların yüksek ihtimalle anlaşması bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını bugün resmen açıklayacağı bilgisine ulaşıldı. Bu açıklamanın ardından Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başlayacak.
"NE PARASI? PARA FALAN İSTEMEM"
Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Rıza Çalımbay, Emre Kocadağ ile geçtiğimiz akşam yaptığı konuşmada para konusunda görüşünü açıkladı;
"Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum, Beşiktaş'ta doğdum! Ne parası! Ben para filan istemiyorum! Takımın başında bir an önce başarılı olmak için tüm imkanlarımı seferber edeceğim."
"BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIRIM"
Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM TARİHİ
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
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