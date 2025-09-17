17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Beşiktaş'ta Paulista geri dönüyor!

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı erteleme karşılaşmasında Tiago Djalo, statü gereği forma giyemeyecek. Portekizli stoperin yerine Gabriel Paulista'nın görev alması bekleniyor.

calendar 17 Eylül 2025 09:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Paulista geri dönüyor!
Süper Lig'de 24 Eylül'de Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında Tiago Djalo statü gereği forma giyemeyecek.

Portekizli stoperin yokluğunda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista'nın görev alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın Brezilyalı stoperle yakından ilgilendiği öğrenildi.

Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında oynadığı Lausanne-Sport maçında sakatlanmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
