Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.
Colley, çalışma sırasında ağrı hissetmezse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.
Beşiktaş, daha önce sakat futbolcular için yaptığı açıklamada, Colley'in durumuna maç günü karar verileceğini açıklamıştı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.
Colley, çalışma sırasında ağrı hissetmezse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.
Beşiktaş, daha önce sakat futbolcular için yaptığı açıklamada, Colley'in durumuna maç günü karar verileceğini açıklamıştı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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