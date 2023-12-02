Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti!

Beşiktaş'ta kulübe giriş ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2023 11:00
Beşiktaş'ta mali genel ve idari genel kurulda kulübe giriş ücreti değişti.

Beşiktaş'ta kongre üyeliği, kulübe giriş ücreti, oy çokluğuyla ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.

Beşiktaş'ta yıllık aidat ücreti ise 250 TL'den 500 TL'den çıkarıldı.

Söz konusu rakamlar, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery