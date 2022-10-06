GHEZZAL'I OYNATMAK İSTİYOR

N'KOUDOU OYNAYACAK MI?

BEŞİKTAŞ İDDİALI BAŞLAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Siyah-beyazlı takım galip gelerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.Takımın son 3 maçta 7 puan bırakıp zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken Rachid Ghezzal'ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Rachid Ghezzal'ı ilk 11'de görevlendirmek için düğmeye bastı.Öte yandan milli takımdan sakat dönen ve adalesinde ödem bulunan tecrübeli kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için de geri sayım başladı. Teknik heyet futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Fransız çalıştırıcı, yetişmesi halinde futbolcuyu ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.Sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sıralamada zirveye çıkmıştı. Ancak; peş peşe gelen sakatlıkların ardından takımda tempo düşerken Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet de siyah-beyazlıların özgüveninde kırılma yaşatmıştı. Sonrasında milli araya İstanbulspor beraberliğiyle giren Beşiktaş, dev derbide de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.