Beşiktaş'ta Jurasek için veda gelişmesi

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı David Jurasek ile devre arasında yollarını ayırabilir.

calendar 07 Ekim 2025 10:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın,25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öğrenildi.

Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü.

Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
