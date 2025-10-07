Beşiktaş'ta Jurasek için veda gelişmesi

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.
VEDA GELİŞMESİ
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın,25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öğrenildi.
Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında yer aldı.
Bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.
