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Beşiktaş'ta ilk ayrılık yolda: Onur Bulut!

Beşiktaş'a 2022/23 sezonunun devre arasında transfer olan Onur Bulut, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

calendar 17 Haziran 2025 09:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ilk ayrılık yolda: Onur Bulut!
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Beşiktaş'ta 2022/23 sezonundan beri takımda bulunan Onur Bulut ile yollar ayrılıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

RAMS Başakşehir'den teklif alan 31 yaşındaki sağ bek turuncu-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Siyah- beyazlılar, 1 senelik sözleşmesi kalan Onur Bulut için 500 bin Euro bonservis bedeli kazanacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile 75 maçta görev alan Onur Bulut, 1 gol, 5 asist kaydetti. 


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