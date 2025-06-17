Beşiktaş'ta 2022/23 sezonundan beri takımda bulunan Onur Bulut ile yollar ayrılıyor.
BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI
RAMS Başakşehir'den teklif alan 31 yaşındaki sağ bek turuncu-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Siyah- beyazlılar, 1 senelik sözleşmesi kalan Onur Bulut için 500 bin Euro bonservis bedeli kazanacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile 75 maçta görev alan Onur Bulut, 1 gol, 5 asist kaydetti.
BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI
RAMS Başakşehir'den teklif alan 31 yaşındaki sağ bek turuncu-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Siyah- beyazlılar, 1 senelik sözleşmesi kalan Onur Bulut için 500 bin Euro bonservis bedeli kazanacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile 75 maçta görev alan Onur Bulut, 1 gol, 5 asist kaydetti.
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