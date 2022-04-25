Beşiktaş'ta ilk 11'de 3 değişiklik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maça geçen haftaya göre 3 farklı isimle çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, geçen haftaya göre 3 farklı ismi sahaya sürdü.



Geçen haftaki idmanda sakatlanan ve sol ayak bileğinin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edilen Can Bozdoğan, Kasımpaşa karşısında kadroda ye alamadı.



Can Bozdoğan gibi GZT Giresunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal ile Alex Teixeira, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.



Ismael, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Welinton Souza'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.



Can'ın yokluğunda orta sahada Miralem Pjanic görev aldı. Beşiktaş'ta ileri üçlünün solunda ise Güven Yalçın oynadı.





İLGİLİ VİDEO