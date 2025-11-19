26 Kasım
Beşiktaş'ta gergin bekleyiş: Rafa Silva

Beşiktaş'ta ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın değişken sakatlık iddiaları nedeniyle antrenmanlara çıkmaması kriz yaratırken, oyuncunun MR sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

19 Kasım 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta gergin bekleyiş: Rafa Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu bu kez yeni şekliyle baş gösterdi.

Siyah beyazlı kulüpten ayrılmak isteyen Portekizli oyuncuya kulüp iki seçenek sunarak, "Ya istediğimiz bonservisi getir ya da antrenmanlara çıkarak sözleşmene uy" dedi. Ancak tecrübeli futbolcu, 21 gün boyunca baldırında ağrı olduğunu öne sürerek çalışmalara katılmadı. Artık Beşiktaş'ta bu durum can sıkıcı boyuta ulaşırken 32 yaşındaki oyuncu dün yeni hamle yaptı.

MR'A GİRDİ, SONUCU BUGÜN AÇIKLANACAK


FIFA nezdinde sorun yaşamamak için her gün tesislerde olan Rafa, dün de aynı şekilde soluğu Ümraniye'de aldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde herkesin gözü onun üzerindeydi. Antrenmana çıkıp çıkmayacağı merak edilen, sürekli baldırında sorun olduğunu söyleyen Portekizli, şikâyetinin şeklini değiştirerek, "Bugün belim ağrıyor, idmana çıkamam" dedi. Bu durum sonrası siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyu MR'a çağırdı. Oyuncunun MR sonucu bugün açıklanacak.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞAŞKIN

Karşılıklı satranca dönen bu ilişki artık takımın da canını sıkmaya başladı. Oyuncular, Rafa Silva gündeminden rahatsız olurken, yıldız ismin tutumunu ise şaşkınlıkla karşılıyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
