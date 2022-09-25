ERSİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ

EMRE BİLGİN'E 'HAZIR OL' MESAJI

EMRE BİLGİN'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler kalede kimin oynayacağına çevrilirken, siyah-beyazlıların genç eldivenlerinden Emre Bilgin de karşılaşma öncesinde hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in derbide önceliği Ersin Destanoğlu. Fakat; Ismael, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Ersin Destanoğlu ile maç öncesinde bir görüşme daha yapmayı planlıyor.Ersin Destanoğlu'nun psikolojisine bakacak olan Ismael, her ihtimale karşın Emre Bilgin'e 'hazırlıklı ol' mesajını verdi. Derbi maç tecrübesi sebebiyle öncelik Ersin Destanoğlu. Ancak; aksi bir durumda ise Emre Bilgin sahaya çıkacak.Hatırlanacağı üzere Emre Bilgin, 5. haftada oynanan Ankaragücü maçıyla birlikte kaleye geçmişti. Emre Bilgin, Başakşehir karşılaşmasında da görev alsa da kalede güven vermediği yönünde eleştirildi.