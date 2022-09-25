Beşiktaş'ta Emre Bilgin'e derbi talimatı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, genç kaleci Emre Bilgin'e derbi öncesinde 'hazır ol' talimatı verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emre Bilgin'e derbi talimatı
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25 Eylül 2022 13:04
Emre Bilgin
Emre Bilgin
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler kalede kimin oynayacağına çevrilirken, siyah-beyazlıların genç eldivenlerinden Emre Bilgin de karşılaşma öncesinde hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

ERSİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ

Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in derbide önceliği Ersin Destanoğlu. Fakat; Ismael, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Ersin Destanoğlu ile maç öncesinde bir görüşme daha yapmayı planlıyor.

EMRE BİLGİN'E 'HAZIR OL' MESAJI

Ersin Destanoğlu'nun psikolojisine bakacak olan Ismael, her ihtimale karşın Emre Bilgin'e 'hazırlıklı ol' mesajını verdi. Derbi maç tecrübesi sebebiyle öncelik Ersin Destanoğlu. Ancak; aksi bir durumda ise Emre Bilgin sahaya çıkacak.

EMRE BİLGİN'İN PERFORMANSI

Hatırlanacağı üzere Emre Bilgin, 5. haftada oynanan Ankaragücü maçıyla birlikte kaleye geçmişti. Emre Bilgin, Başakşehir karşılaşmasında da görev alsa da kalede güven vermediği yönünde eleştirildi. 



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