Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler kalede kimin oynayacağına çevrilirken, siyah-beyazlıların genç eldivenlerinden Emre Bilgin de karşılaşma öncesinde hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.
ERSİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ
Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in derbide önceliği Ersin Destanoğlu. Fakat; Ismael, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Ersin Destanoğlu ile maç öncesinde bir görüşme daha yapmayı planlıyor.
EMRE BİLGİN'E 'HAZIR OL' MESAJI
Ersin Destanoğlu'nun psikolojisine bakacak olan Ismael, her ihtimale karşın Emre Bilgin'e 'hazırlıklı ol' mesajını verdi. Derbi maç tecrübesi sebebiyle öncelik Ersin Destanoğlu. Ancak; aksi bir durumda ise Emre Bilgin sahaya çıkacak.
EMRE BİLGİN'İN PERFORMANSI
Hatırlanacağı üzere Emre Bilgin, 5. haftada oynanan Ankaragücü maçıyla birlikte kaleye geçmişti. Emre Bilgin, Başakşehir karşılaşmasında da görev alsa da kalede güven vermediği yönünde eleştirildi.
ERSİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ
Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in derbide önceliği Ersin Destanoğlu. Fakat; Ismael, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Ersin Destanoğlu ile maç öncesinde bir görüşme daha yapmayı planlıyor.
EMRE BİLGİN'E 'HAZIR OL' MESAJI
Ersin Destanoğlu'nun psikolojisine bakacak olan Ismael, her ihtimale karşın Emre Bilgin'e 'hazırlıklı ol' mesajını verdi. Derbi maç tecrübesi sebebiyle öncelik Ersin Destanoğlu. Ancak; aksi bir durumda ise Emre Bilgin sahaya çıkacak.
EMRE BİLGİN'İN PERFORMANSI
Hatırlanacağı üzere Emre Bilgin, 5. haftada oynanan Ankaragücü maçıyla birlikte kaleye geçmişti. Emre Bilgin, Başakşehir karşılaşmasında da görev alsa da kalede güven vermediği yönünde eleştirildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ