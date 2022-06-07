Beşiktaş, yüksek maaşlı yapılan sözleşmelerin çilesini çekti. Fikret Orman döneminden kalan Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens ile Ahmet Nur Çebi yönetiminin transfer ettiği Fabrice N'Sakala, Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'nin maaş yükü kulübün kasasına darbe vurdu.



Geçen sezonu bırakın antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamlayan Ljajc, Douglas, N'Sakala ve Lens için kasadan 6.1 milyon Euro çıktı.



İlk haftalarda kendini gösteren ardından kaybolan Miralem Pjanic, 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşını aldı ve gitti. 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı gollerle saç-baş yolduran Michy Batshuayi'ye 3 milyon Euro ödendi. 900 bin Euro imza parası ve 2 milyon 600 bin Euro maaş alan Alex Teixeira da hiçbir varlık gösteremedi.



15 MİLYON EUROYU AŞTI



Bu futbolcuların Beşiktaş'a olan maddi zararı 15 milyon euroyu geçti.



