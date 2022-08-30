Beşiktaş'ta Dele Alli ilk maçında tam not aldı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Sivasspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Yıldız oyuncu taraftarları mest etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Dele Alli ilk maçında tam not aldı!
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30 Ağustos 2022 10:15
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli, ilk maçına çıktı ve performansıyla tam not aldı.

DELE ALLI'NİN SİVASSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Everton'dan transfer edilen Dele Alli ilk 11'de başladığı maçta 78 dakika oynadı ve yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı. 46 kez topla buluşan futbolcu 37 isabet sağladı ve pas isabetinde yüzde 81'lik bir başarı elde etti.

TARAFTARLARI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

2 kez şut pası veren Dele Alli, saha içindeki estetik hareketleri ve rakiplere attığı çalımlarla da taraftarların beğenisini kazandı. Dele Alli, maç sonunda ise üçlü çektirmeyi ihmal etmedi.



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