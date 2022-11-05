Beşiktaş'ta Dele Alli ilk kez yedek kaldı

Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı.



Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı.



Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.



