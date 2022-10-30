Beşiktaş'ta değişmeyen joker; Tayfur Bingöl!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi şans bulamayan ya da az süre alan futbolcular açısından da bir avantaj olacak. Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik patronu Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl ile ilgili planı da belli oldu.



ŞENOL GÜNEŞ'İN DE JOKERİ OLACAK



Alanyaspor'dan transfer edilen Tayfur Bingöl, Valerien Ismael döneminde olduğu gibi Şenol Güneş'in de jokeri olacak. Deneyimli çalıştırıcı, imza töreninde Bingöl ile ilgili değerlendirme yaparken, "Tayfur'a bakacağız, zaten her yerde oynayabiliyor" ifadesini kullandı.



TAYFUR BİNGÖL'ÜN OYNADIĞI MEVKİLER



29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl, sağ bek mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta oynayabiliyor. Bingöl bu sezon Beşiktaş'ta 5 maçta 164 dakika süre aldı. Futbolcu siyah-beyazlılarda sadece 1 maçta ilk 11'de görev almıştı. Güneş, futbolcudan maksimum verimi almayı hedefliyor.





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