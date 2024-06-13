Trabzonspor için longwane iddiası

Trabzonspor'un, Minnesota United'dan Bongokuhle Hlongwane ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor için longwane iddiası
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13 Haziran 2024 12:28
Transferde adı birçok isimle anılan Trabzonspor için bu kez de Bongokuhle Hlongwane iddiası geldi.

ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.

Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.

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