Trabzonspor için longwane iddiası

Transferde adı birçok isimle anılan Trabzonspor için bu kez de Bongokuhle Hlongwane iddiası geldi.
ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.
Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.
Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.
ABD basınından snI24, bordo-mavililerin, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer etmek istediğini yazdı.
Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnesota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 karşılaşmada 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.
Kulübü ile 1 yıl opsiyonlu sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.
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