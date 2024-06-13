Fenerbahçe'ye Coman'da büyük engel maliyet

Yıldız bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Kingsley Coman olmuştu.
MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI
27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapıldı.
GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ZOR
Fakat Fransız oyuncunun 17 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor gözüktüğü belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor.
MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI
27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapıldı.
GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ZOR
Fakat Fransız oyuncunun 17 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor gözüktüğü belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor.