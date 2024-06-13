Fenerbahçe'ye Coman'da büyük engel maliyet

Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman isminin Fenerbahçe ile anılması taraftarlara büyük heyecan yaşatmıştı ancak oyuncunun maliyeti transferi zorlaştırdı.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'ye Coman'da büyük engel maliyet
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13 Haziran 2024 09:11
Yıldız bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Kingsley Coman olmuştu.

MALİYET ARAŞTIRMASI YAPILDI

27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapıldı.

GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ZOR

Fakat Fransız oyuncunun 17 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor gözüktüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor. 



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