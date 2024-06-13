Şota Arveladze, Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı

Son olarak Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihleri arasında FK Karagümrük'te görev yapan Gürcü teknik adam Şota Arveladze bu tarihten beri boşta.
51 yaşındaki teknik adam Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitmişti. Şota Arveladze burada final günü Başkan Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho ile neler konuştuklarını Gürcistan'da bir TV yayınına bağlanarak anlattı.
''BÜTÜN GÜRCİSTAN SANA KÜFRETTİ''
Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho ile neler konuştuklarını Gürcistan'da bir TV yayınına bağlanarak anlattı.
Şota Arveladze, ülkesinde bağlandığı yayında Portekizli teknik adama bu olayı sorduktan sonra kendine has üslubuyla, 'Bütün Gürcistan sana küfretti' dediğini açıkladı.
Bu diyalog stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
51 yaşındaki teknik adam Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitmişti. Şota Arveladze burada final günü Başkan Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho ile neler konuştuklarını Gürcistan'da bir TV yayınına bağlanarak anlattı.
''BÜTÜN GÜRCİSTAN SANA KÜFRETTİ''
Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho ile neler konuştuklarını Gürcistan'da bir TV yayınına bağlanarak anlattı.
Şota Arveladze, ülkesinde bağlandığı yayında Portekizli teknik adama bu olayı sorduktan sonra kendine has üslubuyla, 'Bütün Gürcistan sana küfretti' dediğini açıkladı.
Bu diyalog stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
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