Fenerbahçe Beko'dan 8 yıl sonra bir ilk!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.



Ligde bir sezon aranın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü.



Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.



- Jasikevicius, ilk sezonunda 2 kupa kazandı



Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda lig şampiyonluğu elde etti.



2023 Aralık'ta Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Jasikevicius, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nın ardından ligde de şampiyonluğa taşımayı başardı.



- 8 yıl aranın ardından duble yaptı



Fenerbahçe, 2013-2020 yıllarında görev yapan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından bir sezon içinde ilk kez iki kupayı birden kazandı.



Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.



- Basketbolda tüm kupalar Fenerbahçe'nin



Fenerbahçe, bu sezon hem erkek hem de kadın basketbolunda Türkiye'deki tüm kupaların sahibi oldu.



Sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımları, 2023-2024'te ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ayrıca FIBA Süper Kupa ile FIBA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsledi.



- Anadolu Efes, 13. kez ikinci oldu



Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 13. kez ikincilikle yetindi.



Ligde 16 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunan Anadolu Efes, 1986, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 ve 2022'nin ardından 2024'te de sezonu ikinci tamamladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU