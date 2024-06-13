Luan Peres'e Brezilya'dan talip

Brezilya ekibi Palmeiras, Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.

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Luan Peres'e Brezilya'dan talip
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13 Haziran 2024 08:14
Son güncelleme 13 Haziran 2024 08:15
Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde Temmuz 2022'de 5.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Luan Peres'in sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.

Sarı-lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı stoper ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

Brezilya basınında UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.





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