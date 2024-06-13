Mourinho'nun Fenerbahçe'deki sistemi belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi tüm takımı masaya yatırmış durumda. Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Portekizli hocanın takımla ilgili ilk raporu ortaya çıktı. Mourinho'nun oyun planıyla ilgili İsmail Kartal detayı dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun Fenerbahçe'deki sistemi belli oldu!
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13 Haziran 2024 11:53
Son güncelleme 13 Haziran 2024 11:55
Fenerbahçe'de Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından gözler yeni sezona çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertlilerde transferler merak edilirken teknik direktör Jose Mourinho, imzayı atmasının ardından tüm takımı adeta masaya yatırdı.

İLK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Portekizli çalıştırıcının ilk raporunda takımın yavaş olduğu ve daha hızlı oynaması gerektiği ortaya çıktı. Takımın oyun temposunu yukarı çekmeyi hedefleyen Mourinho, transfer taleplerini de bu yönde yapıyor.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDEKİ SİSTEM

İsmail Kartal döneminde de önde baskıyla topu kazanmaya çalışan Sarı-lacivertli oyuncular Mourinho döneminde bunu daha da artıracak.

OYUNCULARINA MESAJI VERDİ

Tecrübeli teknik adamın oyuncularla yaptığı ilk görüşmede, "Eğer kazanmak, güçlü bir takım olmak istiyorsak daha tempolu oynamalıyız" dediği öğrenildi.



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