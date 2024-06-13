Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kupası takdim edildi.



Sarı-lacivertli takım, play-off finali dördüncü maçında ağırladığı Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.



Seremonide ilk olarak Anadolu Efes'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Shane Larkin aldı.



Saha ortasına kurulan platformda Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Deneyimli basketbolcunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.



- MVP ödülü Hayes-Davis'in



Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.



Hayes-Davis, final serisinin dördüncü maçında kaydettiği 16 sayının 12'sini uzatma bölümünde atarak galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.





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