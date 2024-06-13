Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
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12 Haziran 2024 23:40
Son güncelleme 13 Haziran 2024 01:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kupası takdim edildi.

Sarı-lacivertli takım, play-off finali dördüncü maçında ağırladığı Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Anadolu Efes'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Shane Larkin aldı.

Saha ortasına kurulan platformda Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Deneyimli basketbolcunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

- MVP ödülü Hayes-Davis'in

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Hayes-Davis, final serisinin dördüncü maçında kaydettiği 16 sayının 12'sini uzatma bölümünde atarak galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

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