Trabzonspor'a Kouyate önerisi

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren ön libero Cheikhou Kouyate, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Kouyate önerisi
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13 Haziran 2024 12:01
Trabzonspor'da deneyimli bir ön libero arayışı devam ederken gündeme flaş bir isim geldi.

MENAJERİ TRABZONSPOR'U ARADI

Nottingham Forest ile sözleşmesi biten Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate'nin menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi. Senegal futbolcunun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dediği öğrenildi.

SENEGAL'İN EFSANESİ

Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cheikhou Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Kouyate, geride kalan sezon Nottingham Forest'ta 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi.

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