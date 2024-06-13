Trabzonspor'a Kouyate önerisi

Trabzonspor'da deneyimli bir ön libero arayışı devam ederken gündeme flaş bir isim geldi.
MENAJERİ TRABZONSPOR'U ARADI
Nottingham Forest ile sözleşmesi biten Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate'nin menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi. Senegal futbolcunun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dediği öğrenildi.
SENEGAL'İN EFSANESİ
Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cheikhou Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Kouyate, geride kalan sezon Nottingham Forest'ta 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi.
MENAJERİ TRABZONSPOR'U ARADI
Nottingham Forest ile sözleşmesi biten Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate'nin menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi. Senegal futbolcunun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dediği öğrenildi.
SENEGAL'İN EFSANESİ
Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cheikhou Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Kouyate, geride kalan sezon Nottingham Forest'ta 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU