Fenerbahçe'nin basketbolda altın yılı

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'da taraftarının yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde finalde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, serinin ilk maçını kaybetmesine rağmen diğer iki maçı kazanarak ligde şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler ayrıca Avrupa'da da alkış topladı. EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Bidaideak Bilbao BSR takımını 78-75 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe böylece tekerlik sandalye basketbol takımıyla da sezonu iki kupayla tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i dört maç sonunda 3-1 yenerek 11. kez lig şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bu şampiyonlukla birlikte bu sezon basketbol branşına damga vurdu.Fenerbahçe Beko, sezon içinde zaman zaman dalgalı performans gösterse de kalitesini gösterdi ve sezonu 2 kupayla tamamladı.Jasikevicius ile iyi bir ivme yakalayan Sarı-lacivertliler, şubat ayında sezonun ilk kupası olan Türkiye Kupası'nda Aliağa Petkim ve Beşiktaş Emlakjet'i yenerek finale çıktı.Finalde Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-67 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisinde önce Aliağa Petkim'e daha sonra da Beşiktaş Emlakjet'e hiç kaybetmeden adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, final serisinde de Anadolu Efes'i 3 kez yenerek toplamda 3-1'lık skorla kupayı 11. kez müzesine götürdü.Fenerbahçe Beko ayrıca EuroLeague'de Final-Four'a katılmayı başardı. Jasikevicius'un öğrencileri Avrupa'da dördüncü oldu.Fenerbahçe, erkek basketbolda olduğu gibi kadın basketbolda da başarılı bir sezon geçirdi.Sezonun ilk kupası henüz sezonun başında FIBA Süper Kupa maçında geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımı, karşılaştığı ASVEL Lyon'u 109-52 gibi tarihi bir farkla yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu ve müzesine bu kupayı ilk kez götürdü.Sezonun ikinci kupası da zorda olsa Fenerbahçe'nin elinde yükseldi. Türkiye Kupası'nda Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'u yenerek finale çıkan Fenerbahçe Alagöz, finalde ÇBK Mersin ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikalarında bulduğu basketle maçı uzattı. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini 79-76 yenerek Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu.Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde ise kırılması zor bir rekora imza attı. Ligde oynadığı 28 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, play-off'larda da Botaş ve Galatasaray'a da maç kaybetmeden adını finale yazdırdı.Finalde ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 3 maçta da yenerek ligde 37'de 37 yaptı ve şampiyon oldu.Son sezonunda EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da bu sezonda da tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, Kadınlar EuroLeague Final-Four yarı final maçında bir diğer Türk temsilcisi ÇBK Mersin'i yenerek finale çıktı. Valerie Garnier'in öğrencileri, finalde Fransız ekibi Villeneuve'yi 106-73 yenerek EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon oldu ve sezonu dört kupayla tamamladı.