İşte Ersun Yanal'ın istediği transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile anlaşma sağlayan Ersun Yanal, transfer için çalışmalara başladı.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Çin'den teklif alan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.
SERDAR'A YÜKSEK TEKLİF
Amed Sportif, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Serdar Dursun'u transfer etmek için oldukça yüksek bir teklif sundu.
SÖZLEŞME DURUMU
32 yaşındaki Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılıp Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Serdar Dursun, devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Deneyimli golcünün, iki takım ile olan sözleşmeleri de sezon sonu itibariyle sona eriyor.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Çin'den teklif alan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.
SERDAR'A YÜKSEK TEKLİF
Amed Sportif, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Serdar Dursun'u transfer etmek için oldukça yüksek bir teklif sundu.
SÖZLEŞME DURUMU
32 yaşındaki Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılıp Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Serdar Dursun, devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Deneyimli golcünün, iki takım ile olan sözleşmeleri de sezon sonu itibariyle sona eriyor.
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