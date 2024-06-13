İşte Ersun Yanal'ın istediği transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile anlaşma sağlayan Ersun Yanal, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Ersun Yanal'ın istediği transfer
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13 Haziran 2024 10:11
TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile anlaşma sağlayan Ersun Yanal, transfer için çalışmalara başladı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Çin'den teklif alan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

SERDAR'A YÜKSEK TEKLİF

Amed Sportif, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Serdar Dursun'u transfer etmek için oldukça yüksek bir teklif sundu.

SÖZLEŞME DURUMU

32 yaşındaki Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılıp Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Serdar Dursun, devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Deneyimli golcünün, iki takım ile olan sözleşmeleri de sezon sonu itibariyle sona eriyor.

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