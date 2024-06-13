Okan Buruk'tan Galatasaray'a dev gelir!

Galatasaray ile iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, puan primi olarak kulübe 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Galatasaray'a dev gelir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 08:07
Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk kasayı doldurdu.

Sarı-kırmızılı takımı üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran başarılı teknik adam, ilk sezonunda 69 milyon TL, ikinci sezonda ise 85.9 milyon TL'yi Galatasaray'a kazandırdı.

Okan Buruk, Galatasaray sadece puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery