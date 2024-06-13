Okan Buruk'tan Galatasaray'a dev gelir!

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk kasayı doldurdu.
Sarı-kırmızılı takımı üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran başarılı teknik adam, ilk sezonunda 69 milyon TL, ikinci sezonda ise 85.9 milyon TL'yi Galatasaray'a kazandırdı.
Okan Buruk, Galatasaray sadece puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.
Sarı-kırmızılı takımı üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran başarılı teknik adam, ilk sezonunda 69 milyon TL, ikinci sezonda ise 85.9 milyon TL'yi Galatasaray'a kazandırdı.
Okan Buruk, Galatasaray sadece puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.