Galatasaray'da Erden Timur yerine Hatipoğlu

Galatasaray'da Erden Timur'un ayrılma kararı almasından sonra 26 Haziran'da yapılacak şirketin genel kurulunda, Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu belli olacak. Erden Timur'un görevine İbrahim Hatipoğlu'nun getirilmesi bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Erden Timur yerine Hatipoğlu
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13 Haziran 2024 10:27
Galatasaray'da gözler Sportif AŞ'ye çevrildi.

Erden Timur'un ayrılma kararı almasından sonra 26 Haziran'da yapılacak şirketin genel kurulunda, Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu belli olacak. Sarı-kırmızılılarda daha önce Sportif AŞ yönetiminde yer alan İbrahim Hatipoğlu'nun başkan vekilliğine getirileceği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in, Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül gibi isimlere yönetimde yer vermesi beklendiği belirtildi. Daha önce Sportif'te yer alan Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Fatih Demircan,Maruf Güneş, Emin İmanov gibi isimler ise yeni dönemde de görevlerine devam edecekleri kaydedildi.

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