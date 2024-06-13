Fenerbahçe'den Zalewski sürprizi!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok oyuncuyla iletişim halinde. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda görüşmeler yapan Sarı-lacivertliler sürpriz bir isim olan Nicola Zalewski'ye yöneldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Zalewski sürprizi!
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13 Haziran 2024 12:23
Son güncelleme 13 Haziran 2024 12:27
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Yıldız isimleri kadroya katmak isteyen Sarı-lacivertliler Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda görüşmelere başladı.

HER ŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLADI

Polonya - Türkiye maçı sonrası Szymanski bir soru üzerine ''Zalewski bana Jose Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka" derken Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.

KİRALANABİLİR

Roma'da forma giyen ve 2025'e kadar kontratı bulunan oyuncunun, satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği konuşuluyor. Annesi İtalyan, babası Polonyalı olan, genç yıldız için Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmasının ona aşama kaydettireceğini söylediği Polonya televizyonlarında ifade edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Zalewski, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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