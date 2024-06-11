Hamit Altıntop'dan flaş açıklamalar

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



"BURADA İYİ NİYET OLDUĞUNU BİLMELİLER"



Faroe Adaları'nda yaptığı açıklama ile ilgili konuşan Altıntop, "Programa başlamadan önce Faroe Adaları'nda yaptığım açıklamayı bir andık. Kötü bir yenilgiden sonra öyle tatsız bir röportajımız oldu. İçeriği ne kadar doğru olsa da vücut dilimiz maalesef olumsuzdu. İletişim anlamında biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Beni tanıyan veya tanımayanlar burada iyi niyet olduğunu bilmeli. Eğitim kısmına da önem veriyoruz. Oyuncu olarak da takım oyuncusuydum. O dönemde de hiçbir zaman kendimi öne atan biri olmadım. Yöneticilik kısmı da öyle. Beklentiler büyüyor, bunu karşılayamayınca da üzücü oluyor. Bunun bir proje olduğunu ve uzun vadeli bir hikaye olduğunun farkındayız. Kasım 2023'te Almanya'yı yeniyorsunuz ama Mart 2024'te 6 tane gol yiyorsunuz. Bunlar tarihte olmuştur ama bunların sayısını azaltmak, iyi şeyleri de artırmak istiyoruz." dedi.



"A MİLLİ TAKIM'DA 3. YILIM"



Altıntop, konuşmasının devamında "A Milli Takım'da 3. yılım. Takımı genleştirme, daha derli toplu ve takım oyununu ön plana çıkaran başlıklarla yola çıktık. Düşünün Barış Alper 3 yıl önce ilk A Milli Takım formasını giydi. Kendi takımında daha parlamadan biz ona A Milli Takım forması şansı vermişiz. Kenan Yıldız, Salih Özcan, Ferdi Kadıoğlu bizim bayrağımız altında Türkiye'yi temsil etme kararı aldı. Arda Güler, Ahmetcan, Bertuğ gibi oyuncular çok değerli. Ben buraya geldiğimden beri bu kardeşlerimizle beraberiz." ifadelerini de kullandı.



"EURO 2032'DE KAPTANLARIMIZ OLACAKLAR"



Takımın genç yıldızları için konuşan Altıntop, "Semih Kılıçsoy, Arda Güler, Kenan Yıldız'a altın jenerasyon diyoruz. Bu altın jenerasyon, ev sahibi olacağımız EURO 2032'de kaptanlarımız olacak inşallah. Onlar için çok büyük bir sahne olacak. Öğrenmek için hazır olmaları gerekiyor. Bir idman bile olsa öğrenmek için sahaya çıkmalısınız." dedi.



İSMAİL YÜKSEK VE FERDİ KADIOĞLU'NUN DURUMU



İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu ile ilgili de konuşan Hamit Altıntop, "İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumu iyi ama yüzde yüz değiller. Bugün tek maç olsa belki risk eder oynatırsın ama ilk maç olmasa da 2 ve 3. maçta oynama durumları var." sözlerini sarf etti.



