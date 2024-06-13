Bodrumspor'dan Halil Dervişoğlu'na kanca

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Bodrumspor'dan Halil Dervişoğlu'na kanca
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13 Haziran 2024 09:56
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, transfer için çalışmalarına devam ediyor.

GÜNDEMDE HALİL VAR

Ege temsilcisi, transfer çalışmaları doğrultusunda Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Bodrumspor, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İsmet Taşdemir'in ekibinin, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kısa sürede Galatasaray ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Hatayspor'da forma giymişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın geçen sezon Brentford'dan kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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