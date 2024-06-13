Al Fayfa, Rade Krunic'e talip oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha, Fenerbahçe'nin Boşnak orta sahası Rade Krunic'e talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Al Fayfa, Rade Krunic'e talip oldu
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13 Haziran 2024 11:31
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor.

BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, beklenen katkıyı veremedi. Milan'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti.

YENİ ADRESİ ARABİSTAN

Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

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