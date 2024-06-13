Al Fayfa, Rade Krunic'e talip oldu

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor.
BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, beklenen katkıyı veremedi. Milan'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti.
YENİ ADRESİ ARABİSTAN
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, beklenen katkıyı veremedi. Milan'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti.
YENİ ADRESİ ARABİSTAN
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
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