Beşiktaş'tan Gray'e teklif: 8 milyon euro

Beşiktaş'ta Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ın formsuzluğu, Cenk Tosun'un henüz kontrat uzatmaması ile birlikte Semih Kılıçsoy'un satılma olasılığı yeni bir takviyeyi kaçınılmaz kılıyor. Bunun için çok sayıda aday var ve görüşmeler sürüyor.
Siyah-beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündeminde olan ancak o dönem Al-Ettifaq'a gitmeyi kabul eden Demarai Gray'i yeniden listesine ekledi.
YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI
Beşiktaş, Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerdi ancak ilk etapta bu teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam ediyor ancak siyah beyazlı kurmayların daha yüksek bir ücrete soğuk baktığı ve çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay gibi maddeler ekletmeyi düşündüğü öğrenildi.
SEZON PEROFRMANSI
27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 4 de asist yaptı ve 1967 dakika sahada kaldı.
KARİYERİ
Cadbury Athletic'te başlayan futbol kariyerinde Birmingham City alt yapısına transfer olan Demarai Gray, Leicester City, Leverkusen, Everton ve son olarak Al-Ettifaq formaları giydi.
Siyah-beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündeminde olan ancak o dönem Al-Ettifaq'a gitmeyi kabul eden Demarai Gray'i yeniden listesine ekledi.
YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI
Beşiktaş, Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerdi ancak ilk etapta bu teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam ediyor ancak siyah beyazlı kurmayların daha yüksek bir ücrete soğuk baktığı ve çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay gibi maddeler ekletmeyi düşündüğü öğrenildi.
SEZON PEROFRMANSI
27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 4 de asist yaptı ve 1967 dakika sahada kaldı.
KARİYERİ
Cadbury Athletic'te başlayan futbol kariyerinde Birmingham City alt yapısına transfer olan Demarai Gray, Leicester City, Leverkusen, Everton ve son olarak Al-Ettifaq formaları giydi.
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