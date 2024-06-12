Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
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12 Haziran 2024 23:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 80-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Bu şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibe tebrik mesajı yayınladı.

Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 4. maçında, Anadolu Efes'i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımızı,

Sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, baş antrenörümüz Šarūnas Jasikevičius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi,

Yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena'da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim.

Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun."

 

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