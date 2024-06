Bertuğ Yıldırım: 'Gol sıkıntısı yaşamayız'

Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bertuğ Yıldırım, "Birçok taraftarımız çok destek oluyor. Her zaman arkamızda onların desteğini hissediyoruz. Turnuvaya hazırız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Sakatlıklar yaşadık ama futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



"GOL SIKINTISI YAŞAMAYIZ"



21 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Ön bölge oyuncusu olarak ilk görevim gol atmak, bunun için ekstra çalışıyorum. Gol sıkıntısı çok fazla yaşayacağımı sanmıyorum turnuvada." diye devam etti.



"KÜÇÜK PLANLAR YAPMIYORUZ"



Bertuğ Yıldırım, "Hedefimiz gruptan çıkmak ama öyle küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkacağız. Bence gruptan çıkacağız." sözlerini sarf etti.



Genç futbolcu, son olarak, "Bu topraklarda yetişmiş herkesin hayalidir milli takım, ben de bunu hayal ettim. Çok mutlu ve gururluyum, en iyi şekilde hazırım." açıklamasında bulundu.