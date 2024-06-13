Fenerbahçe, Florya'dan genç yıldız alıyor

Gelecek sezon için yıldız futbolcuların yanı sıra genç oyunları da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'ın genç yıldızlarına dikti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Florya'dan genç yıldız alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 08:47
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için son sürat çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız futbolcuların yanı sıra geleceğe yönelik genç oyuncuları da takibe alan sarı-lacivertliler, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı.

İLK OLARAK 15 YAŞINDAKİ EFE

İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

BU KEZ BERAT LUŞ...

Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.

FENERBAHÇE YOLU GÖZÜKTÜ

Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery