Fenerbahçe, Florya'dan genç yıldız alıyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için son sürat çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldız futbolcuların yanı sıra geleceğe yönelik genç oyuncuları da takibe alan sarı-lacivertliler, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı.
İLK OLARAK 15 YAŞINDAKİ EFE
İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
BU KEZ BERAT LUŞ...
Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.
FENERBAHÇE YOLU GÖZÜKTÜ
Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.
Yıldız futbolcuların yanı sıra geleceğe yönelik genç oyuncuları da takibe alan sarı-lacivertliler, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı.
İLK OLARAK 15 YAŞINDAKİ EFE
İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
BU KEZ BERAT LUŞ...
Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.
FENERBAHÇE YOLU GÖZÜKTÜ
Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.