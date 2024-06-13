Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye mesaj!

Fenerbahçe'ye sezonun ortasında kiralık olarak transfer olan Çağlar Söyüncü'den sürpriz bir hamle geldi.
Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesinden dolayı Fenerbahçe'ye "Bonservisimi alın" mesajını gönderdi.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Çağlar için yönetimin aksiyon alması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maaça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesinden dolayı Fenerbahçe'ye "Bonservisimi alın" mesajını gönderdi.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Çağlar için yönetimin aksiyon alması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maaça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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