Zaniolo yarışına bir takım daha katıldı!

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor.
Galatasaray'da devam etmek istemeyen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.
Haberde Atalanta'nın Nicolo Zaniolo transferi için baskı yaptığı belirtilirken, 48 saat içinde anlaşmayı bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.
OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI
Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.
Galatasaray'da devam etmek istemeyen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.
Haberde Atalanta'nın Nicolo Zaniolo transferi için baskı yaptığı belirtilirken, 48 saat içinde anlaşmayı bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.
OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI
Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.