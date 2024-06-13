Beşiktaş'ta rota yeniden Ramalho

Sezonu PSV'de tamamlayan Brezilyalı defans oyuncusu Andre Ramalho'nun sözleşmesi takımıyla bitti. Hollanda kulübü kendisiyle devam etmeme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ÇALINDI
32 yaşındaki oyuncunun menajeri de Ocak ayında teklif veren Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
OLUMLU GÖRÜŞ VERİLDİ
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinin liginden tanıdığı Ramalho için olumlu görüş verdiği belirtiliyor.
TEMAS BAŞLADI
Siyah beyazlılar, PSV ile anlaşması biten ancak kulübü tarafından 33 maçta oynanmasına ve kaptan olarak sezonu bitirmesine rağmen kendisine sözleşme verilmeyen Andre Ramalho ile temas kuruldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon PSV ile 46 maça çıkan Ramalho, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ÇALINDI
32 yaşındaki oyuncunun menajeri de Ocak ayında teklif veren Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
OLUMLU GÖRÜŞ VERİLDİ
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinin liginden tanıdığı Ramalho için olumlu görüş verdiği belirtiliyor.
TEMAS BAŞLADI
Siyah beyazlılar, PSV ile anlaşması biten ancak kulübü tarafından 33 maçta oynanmasına ve kaptan olarak sezonu bitirmesine rağmen kendisine sözleşme verilmeyen Andre Ramalho ile temas kuruldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon PSV ile 46 maça çıkan Ramalho, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.