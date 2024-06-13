Beşiktaş'ta rota yeniden Ramalho

Beşiktaş, PSV ile sözleşmesi biten Andre Ramalho ile Giovanni van Bronckhorst'un da olumlu görüş vermesinin ardından ilk teması kurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota yeniden Ramalho
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13 Haziran 2024 10:22
Son güncelleme 13 Haziran 2024 10:23
Sezonu PSV'de tamamlayan Brezilyalı defans oyuncusu Andre Ramalho'nun sözleşmesi takımıyla bitti. Hollanda kulübü kendisiyle devam etmeme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAPISI ÇALINDI

32 yaşındaki oyuncunun menajeri de Ocak ayında teklif veren Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

OLUMLU GÖRÜŞ VERİLDİ

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ülkesinin liginden tanıdığı Ramalho için olumlu görüş verdiği belirtiliyor.

TEMAS BAŞLADI

Siyah beyazlılar, PSV ile anlaşması biten ancak kulübü tarafından 33 maçta oynanmasına ve kaptan olarak sezonu bitirmesine rağmen kendisine sözleşme verilmeyen Andre Ramalho ile temas kuruldu.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon PSV ile 46 maça çıkan Ramalho, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 



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