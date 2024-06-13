Galatasaray hem sezon başında hem de ara transfer döneminde de radarında yer alan Youssouf Fofana için bir kez daha devrede. Üstelik Sarı-Kırmızılılar bu kez çok daha kararlı ve kesenin ağzını da sonuna kadar açmış durumda.
Torreira'nın yanında, 3 ayrı kulvarda sezonun tüm yükünü üstlenebilecek üst seviyede bir isim arayan Cim Bom'un listesinde, Goretzka da dahil olmak üzere onlarca yıldız bulunuyor. Ancak teknik ekiple yapılan değerlendirmelerde, Fofana açık ara öne çıkmış durumda.
KOZ CİMBOM'A GEÇTİ
Mali kökenli Fransız futbolcunun 25 yaşında olması, üstün fizik gücü, yüksek temposu, istikrarı, farklı pozisyonlarda başarıyla görev yapıp hem ofansta hem de savunmada aynı etkiyi gösterebilmesi gibi detaylar, Galatasaray cephesini cezbetmiş durumda. Geçen yıl Monaco ile yapılan görüşmelerde Fofana için talep edilen rakamlar dudak uçuklatıyordu. Ancak artık yıldız futbolcunun kulübüyle 1 yıllık mukavelesi kaldı ve masadaki rakamlar geçen seneye göre daha düşük.
SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübünün 30 milyon Euro'luk beklentiyle başladığı görüşmelerde, 1 yıla yakın süre içerisinde 15 milyon Euro seviyelerine kadar gelmiş durumda. Fofana'nın da yıllık ücret talebi çok yüksek, ancak o konuda da pazarlık süreci devam ediyor ve her şeyin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Transferde önceliği Fofana'ya veren Galatasaray Yönetimi, şu sıralarda Monaco ile pazarlığı son noktaya getirmeye çalışıyor.
Torreira'nın yanında, 3 ayrı kulvarda sezonun tüm yükünü üstlenebilecek üst seviyede bir isim arayan Cim Bom'un listesinde, Goretzka da dahil olmak üzere onlarca yıldız bulunuyor. Ancak teknik ekiple yapılan değerlendirmelerde, Fofana açık ara öne çıkmış durumda.
KOZ CİMBOM'A GEÇTİ
Mali kökenli Fransız futbolcunun 25 yaşında olması, üstün fizik gücü, yüksek temposu, istikrarı, farklı pozisyonlarda başarıyla görev yapıp hem ofansta hem de savunmada aynı etkiyi gösterebilmesi gibi detaylar, Galatasaray cephesini cezbetmiş durumda. Geçen yıl Monaco ile yapılan görüşmelerde Fofana için talep edilen rakamlar dudak uçuklatıyordu. Ancak artık yıldız futbolcunun kulübüyle 1 yıllık mukavelesi kaldı ve masadaki rakamlar geçen seneye göre daha düşük.
SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübünün 30 milyon Euro'luk beklentiyle başladığı görüşmelerde, 1 yıla yakın süre içerisinde 15 milyon Euro seviyelerine kadar gelmiş durumda. Fofana'nın da yıllık ücret talebi çok yüksek, ancak o konuda da pazarlık süreci devam ediyor ve her şeyin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Transferde önceliği Fofana'ya veren Galatasaray Yönetimi, şu sıralarda Monaco ile pazarlığı son noktaya getirmeye çalışıyor.