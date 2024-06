A Milli Takım'da sakatlık!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu İrfan Can Kahveci sakatlandı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım'dan çıkarılma durumunu olacağı belirtildi.



Bununla birlikte TFF de milli futbolcunun son yapılan idmana tedbir amacıyla katılmadığını açıkladı.



Federasyondan yapılan sakatlık açılamasında, "Millî takımda Mert Günok ve İfran Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde takımla idman yapan Samet Akaydin ve Ahmetcan Kaplan, antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.



İrfan Can Kahveci'nin durumuyla ilgili kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.