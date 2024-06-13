Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 11:04
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan ancak forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.

Serie A ekibi Udinese, sportif direktörlük görevine Gökhan İnler'in getirildiğini açıkladı.

2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan tecrübeli oyuncu, Udinese'ye sportif direktör olarak geri döndü.

Napoli ve Leicester City gibi takımlarda forma giyen Gökhan, Süper Lig'de Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir ve Adana Demirspor'da da oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery