çalışmalarını sürdüren, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibiNijeryalı forvetiısrarcı.Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu içinsatın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a,yanıtını iletti.Kartal'ın hedefi ya 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon wuro bonservis+ 500 bin wuro bonus ile direkt alım üzerine kurulu. 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.Santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.