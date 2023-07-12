Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı.
Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerine doğrudan bonservisini 5 milyon euro'ya verebiliriz. Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.
ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BİN BONUS
Kartal'ın hedefi ya 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon wuro bonservis+ 500 bin wuro bonus ile direkt alım üzerine kurulu. 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.
KİMDİR?
Santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerine doğrudan bonservisini 5 milyon euro'ya verebiliriz. Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.
ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BİN BONUS
Kartal'ın hedefi ya 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon wuro bonservis+ 500 bin wuro bonus ile direkt alım üzerine kurulu. 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.
KİMDİR?
Santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.