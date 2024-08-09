Beşiktaş'ta Daniel Amartey şans istedi

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, teknik ekipten üç maçta şans istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Daniel Amartey şans istedi
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09 Ağustos 2024 09:20
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Onana'nın verilen şansı iyi kullanması sonrasında Daniel Amartey de şans istedi.

Ganalı oyuncu, teknik ekip ile konuşup, kendini kanıtlamak için üç maçta görev almak istediğini söyledi. Teknik heyet ise oyuncunun ısrarla takımda kalma isteği karşısında kararsız kaldı.

Öte yandan; Muçi, Muleka, Aboubakar, Amir ve Zaynutdinov için de gelecek tekliflere göre kadro şekillenecek.

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