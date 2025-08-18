Beşiktaş'ta Chamberlain ile ayrılık yakın!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
FESİH GÖRÜŞMESİ!
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz futbolcu, Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyor.
BİLGİ ALDILAR
İngiltere Championship'ten birçok takım 32 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Bu takımlardan biri olan Birmingham, Chamberlain'in durumu ile ilgili bilgi aldı.
İNDİRİME HAZIR
Chamberlain'in birçok takımın ilgisinin ardından Beşiktaş'tan sonraki takımı için değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmak isteyen Chamberlain, bir sonraki takımı için maaşında indirime gitmeye hazır.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 50 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
