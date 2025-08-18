18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-064'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-167'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-141'

Beşiktaş'ta Chamberlain ile ayrılık yakın!

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmak isteyen 32 yaşındaki futbolcu, bir sonraki kulübü için maaşında indirime gitmeye hazır.

18 Ağustos 2025 21:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

FESİH GÖRÜŞMESİ!

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz futbolcu, Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyor.

BİLGİ ALDILAR

İngiltere Championship'ten birçok takım 32 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Bu takımlardan biri olan Birmingham, Chamberlain'in durumu ile ilgili bilgi aldı.

İNDİRİME HAZIR


Chamberlain'in birçok takımın ilgisinin ardından Beşiktaş'tan sonraki takımı için değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmak isteyen Chamberlain, bir sonraki takımı için maaşında indirime gitmeye hazır.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 50 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
