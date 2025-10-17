17 Ekim
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ilk 11'e!

El Bilal Toure'nin sakatlığı sonrası formayı kapan Cengiz Ünder, Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş formasıyla 11'de sahaya çıkacak.

17 Ekim 2025 08:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ilk 11'e!




Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak kritik Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

İLK 11'DE OLACAK

Siyah-Beyazlılar'ın Malili golcüsü El Bilal Toure'nin sakatlığından dolayı Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

CERNY, SOL KANATTA

28 yaşındaki futbolcu maçta sağ kanat pozisyonunda oynayacak. Kartal'da bu maçta Vaclav Cerny'nin de sol kanat bölgesinde görev yapacağı gelen bilgiler arasında.

Siyah- Beyazlılar, zorlu mücadelede hem yeni ilk 11 düzeni hem de sakatlıkların etkisiyle farklı bir oyun planıyla sahada olacak.

Bu sezon 5 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 1 gol kaydetti. 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
