Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ilk 11'e!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak kritik Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
İLK 11'DE OLACAK
Siyah-Beyazlılar'ın Malili golcüsü El Bilal Toure'nin sakatlığından dolayı Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.
CERNY, SOL KANATTA
28 yaşındaki futbolcu maçta sağ kanat pozisyonunda oynayacak. Kartal'da bu maçta Vaclav Cerny'nin de sol kanat bölgesinde görev yapacağı gelen bilgiler arasında.
Siyah- Beyazlılar, zorlu mücadelede hem yeni ilk 11 düzeni hem de sakatlıkların etkisiyle farklı bir oyun planıyla sahada olacak.
Bu sezon 5 maçta forma giyen Cengiz Ünder, 1 gol kaydetti.
