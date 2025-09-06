06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bekleyişi!

Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazır, Fenerbahçe'nin son kararı bekleniyor.

06 Eylül 2025 10:11
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bekleyişi!
Yeni sezonu Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, kanat transferi için Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

Fakat transfer süreci, bu günlerde farklı bir noktaya evrildi.

FENERBAHÇE'DE BEKLEME MODU

Ezeli rakip Fenerbahçe ise Cengiz konusunda frene bastı. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörün göreve başlamasını bekliyor. Yönetim, kadro yapılanmasında Ünder transferine son sözü hocanın söylemesi gerektiği görüşünde.


SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in takıma kazandırılmasını isterken, Siyah-beyazlı yönetim de şartları zorlamaya hazırlanıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki bu transfer meselesi, milli yıldızın geleceğini merak konusu haline getirdi.



 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
