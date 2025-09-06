Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bekleyişi!

Yeni sezonu Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş yönetimi, kanat transferi için Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i gündemine aldı.
Fakat transfer süreci, bu günlerde farklı bir noktaya evrildi.
FENERBAHÇE'DE BEKLEME MODU
Ezeli rakip Fenerbahçe ise Cengiz konusunda frene bastı. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörün göreve başlamasını bekliyor. Yönetim, kadro yapılanmasında Ünder transferine son sözü hocanın söylemesi gerektiği görüşünde.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in takıma kazandırılmasını isterken, Siyah-beyazlı yönetim de şartları zorlamaya hazırlanıyor.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki bu transfer meselesi, milli yıldızın geleceğini merak konusu haline getirdi.
