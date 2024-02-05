Beşiktaş'ta Carvalho transferine maaş engeli

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alan Real Betis'li William Carvalho'dan kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Carvalho transferine maaş engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 12:25
Beşiktaş'ın gündemine gelen William Carvalho için flaş bir gelişme yaşandı.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya öncelik verdi. Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında Real Betis'ten William Carvalho da yer alıyordu.

İspanyol ekibini ikna etmeye uğraşan siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk maaşı düşüremedi.

İndirim olmazsa 31 yaşındaki orta sahanın transferi rafa kalkacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Carvalho, 3 asiste imzasını attı. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery