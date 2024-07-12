Beşiktaş'ta ayrılık: Aytuğ Batur Kömeç

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Aytuğ Batur Kömeç'in yeni adresi belli oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sırbistan Süper Lig takımlarından IMT Belgrade, Beşiktaş forması giyen Aytuğ Batur Kömeç'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Haberde, genç oyuncunun sağlık kontrolü için Belgrad'a gittiği belirtildi.
Bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın genç takımında 17 maça çıkan Aytuğ Batur Kömeç, 1 asistle oynadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sırbistan Süper Lig takımlarından IMT Belgrade, Beşiktaş forması giyen Aytuğ Batur Kömeç'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Haberde, genç oyuncunun sağlık kontrolü için Belgrad'a gittiği belirtildi.
Bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın genç takımında 17 maça çıkan Aytuğ Batur Kömeç, 1 asistle oynadı.
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