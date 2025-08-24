Beşiktaş'ta Anthony Caci operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Bundesliga ekibi Mainz'da oynayan Anthony Caci'yi gündemine aldı.
Serdal Adalı yönetimi, sağ bek transferi kapsamında transfer listesine aldıkları 28 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro değerindeki teklifi Alman kulubüne iletti.
Transferin durumunun önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Caci, geçtiğimiz sezonda 35 maça çıktı ve 1 gol 7 asistlik katkıda bulundu.
