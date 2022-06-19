Beşiktaş'ta alternatif isim Benteke

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, "Weghorst'ta olumsuz bir durum yaşanması halinde Sörloth ve daha başka alternatiflerimiz de var" demişti.
O isimlerden birisinin Crystal Palace'in oyuncusu Christian Benteke olduğu öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Weghorst ve Sörloth'un durumuna göre hamle yapılacak. Crystal Palace, Benteke'yi bırakmayı düşünürse oyuncuya teklif götürülecek.
O isimlerden birisinin Crystal Palace'in oyuncusu Christian Benteke olduğu öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Weghorst ve Sörloth'un durumuna göre hamle yapılacak. Crystal Palace, Benteke'yi bırakmayı düşünürse oyuncuya teklif götürülecek.