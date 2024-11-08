Beşiktaş'ta Al Musrati geri dönecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Al Musrati'ye yeniden görev verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al Musrati geri dönecek!
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08 Kasım 2024 09:20
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Malmö mücadelesinde orta sahada Al Musrati'yi dinlendirdi. Deneyimli teknik adamın ligde oynanacak olan Başakşehir maçında ise yeniden orta sahada deneyimli oyuncuyu oynatacak.

Başakşehir'in etkili hücumcularına karşı daha kalabalık ve sert bir orta saha tercih etmesi beklenen Bronckhorst'un oyuncusunu kritik mücadeleye şimdiden hazırladığı gelen haberler arasında...

Bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ine 11'de başlayan Al Musrati, UEFA Avrupa Ligi'nde ise görev yaptığı 5 karşılaşmanın 3'üne ilk çıktı.

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